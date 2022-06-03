Под Владимиром автобус с детьми попал в аварию

Во Владимирской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. В результате погиб один человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в Суздальском районе Владимирской области. По данным полиции, водитель автобуса при торможении не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

В автобусе находились 40 детей и семеро взрослых. За медицинской помощью пока никто из них не обращался.

На месте работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Отмечается, что после аварии некоторое время движение на этом участке М7 было затруднено.

Владимир, Зоя Осколкова

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