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Пятница, 3 июня 2022, 15:41 мск

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В Дагестане спасатели нашли тела унесенных течением мужчин

Спасатели нашли тела двух мужчин, унесенных течением, сообщила пресс-служба МЧС Дагестана.

Накануне в Рутульском районе течение подхватило машину, в салоне которой остались двое мужчин. Спасатели не смогли найти автомобиль до темноты и продолжили операцию сегодня утром.

Ведомство объявило, что оба пропавших мужчины найдены, оба мертвы. Их тела достали из воды.

Полиция проверяет обстоятельства случившегося. Мужчина, сумевший выбраться из упавшей в воду машины, продолжает лечение в местной больнице.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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