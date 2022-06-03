В Дагестане спасатели нашли тела унесенных течением мужчин

Спасатели нашли тела двух мужчин, унесенных течением, сообщила пресс-служба МЧС Дагестана.
Накануне в Рутульском районе течение подхватило машину, в салоне которой остались двое мужчин. Спасатели не смогли найти автомобиль до темноты и продолжили операцию сегодня утром.
Ведомство объявило, что оба пропавших мужчины найдены, оба мертвы. Их тела достали из воды.
Полиция проверяет обстоятельства случившегося. Мужчина, сумевший выбраться из упавшей в воду машины, продолжает лечение в местной больнице.
Махачкала, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube