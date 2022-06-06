Один человек погиб, семеро пострадали после речной прогулки под Красноярском

Лодка с пассажирами опрокинулась на реке Енисей в Красноярском крае. Один человек погиб, семеро пострадали. Судьба еще одного остается неизвестной, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакассии.

Вечером 5 июня четверо взрослых и трое детей на лодке отправились из деревни Анциферово в село Усть-Пит Енисейского района. По пути мужчина не справился с управлением, и лодка перевернулась – все пассажиры оказались в воде.

Инцидент случился в километре от Усть-Пита. Отдыхавшие на берегу местные жители помогли вытащить из воду женщину и детей, двое мужчин выбрались сами. Еще один пропал без вести. Женщину откачать не удалось.

Следователи проводят доследственную проверку инцидента. МЧС и КГКУ «Спасатель» организовали поиски пропавшего мужчины.

Как сообщал «Новый День», в США восемь взрослых и пять детей оказались в воде после опрокидывания лодки. Одна женщина погибла на месте, мужчина пропал без вести, его тело до сих пор ищут спасатели.

Красноярск, Наталья Рязанова

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