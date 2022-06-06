В Забайкалье утонула четырехлетняя девочка

Маленькая девочка утонула в городе Петровск-Забайкальский. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

Четырехлетняя девочка гостила у бабушки и отпросилась погулять со сверстниками. Вечером 5 июня дети играли на берегу реки Баляга, и девочка оказалась в воде. Около 19 часов полиции сообщили о смерти ребенка.

«Проводится доследственная проверка. Внешним осмотром признаков насильственной смерти не выявлено», – рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.

Ранее в Свердловской области оставленная без присмотра трехлетняя девочка утонула в заброшенном колодце во дворе частного дома.

Петровск-Забайкальский, Наталья Рязанова

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