Дети обворовали магазин игрушек в Подмосковье

В Московской области из магазина украли несколько игрушек. Преступники – дети.

Кража произошла в одном из торговых центров города Дмитров. Как установили правоохранители, двое несовершеннолетних открыли окно в магазине и стали выкидывать оттуда игрушки. Третий мальчик ловил украденное на улице.

Прибывшим на место полицейским удалось поймать одного малолетнего преступника. Его сообщники успели сбежать.

По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба не уточняется.

Москва, Зоя Осколкова

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