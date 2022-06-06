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Понедельник, 6 июня 2022, 14:52 мск

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СКР расследует смерть годовалой девочки в Ленинградской области

Фото: t.me/lenobl_prok

Следственный комитет возбудил уголовное дело о смерти маленького ребенка в поселке Запорожское Ленинградской области. Годовалая девочка без присмотра родителей утонула в пруду, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

5 июня ребенок с родителями был в гостях в частном доме, хозяева которого устроили во дворе пруд. На некоторое время девочка 2021 года рождения осталась без присмотра взрослых. Она упада в пруд и утонула.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура начала собственную проверку и поставила на контроль расследование СКР.

В тот же день погиб ребенок в Забайкальском крае. Четырехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и утонула в реке.

Приозерск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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