Под Рязанью три человека погибли в канализационном колодце

В Рязанской области три человека погибли и один пострадал во время чистки канализационного колодца в частном доме. Следственный комитет начал проверку.
Трагедия произошла накануне. Женщина попросила своих братьев помочь расчистить находящий на территории ее частного хозяйства канализационный колодец.
Во время работ двое мужчин и сама хозяйка дома погибли. Кроме того, пострадал 24-летний сын женщины.
По данному факту Следственным комитетом проводится доследственная проверка.
Рязань, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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