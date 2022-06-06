Под Рязанью три человека погибли в канализационном колодце

В Рязанской области три человека погибли и один пострадал во время чистки канализационного колодца в частном доме. Следственный комитет начал проверку.

Трагедия произошла накануне. Женщина попросила своих братьев помочь расчистить находящий на территории ее частного хозяйства канализационный колодец.

Во время работ двое мужчин и сама хозяйка дома погибли. Кроме того, пострадал 24-летний сын женщины.

По данному факту Следственным комитетом проводится доследственная проверка.

Рязань, Зоя Осколкова

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