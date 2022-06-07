Пропавшие в Ненецком округе топ-менеджеры VK погибли

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком автономном округе в результате несчастного случая. Вместе с ним погиб директор компании по закупкам Сергей Мерзляков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным источника агентства, тела погибших нашли утром 7 июня на берегу реки.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», – сообщили в пресс-службе компании.

Топ-менеджеры VK путешествовали по Заполярному району Ненецкого АО на вездеходах-амфибиях. Два вездехода компании «Шерп» накануне передвигались вдоль побережья Белого моря. Машина, в которой находились Габриелян и Мерзляков, переправлялась через реку в 47 км от села Шойна и перевернулась, сообщил ранее Союз оленеводов НАО. Оба туриста пропали без вести.

Второй вездеход также перевернулся, но людям удалось выбраться на берег, где их спасли два местных жителя. В вездеходе находились два человека, в том числе жена Габриеляна.

Москва, Наталья Петрова

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