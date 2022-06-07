Тело женщины нашли в реке под Оренбургом

Следственный комитет расследует убийство жительницы города Кувандыка в Оренбургской области. Тело 42-летней женщины с ножевыми ранами нашли в реке Кураганка.

Тело погибшей нашли 4 июня, но, по версии следствия, убийство произошло 25 мая. Полиция задержала подозреваемого, 69-летнего знакомого жертвы.

«По версии следствия, 25 мая около 20:00 часов, находясь на мосту через реку Кураганка, из личной неприязни нанес потерпевшей не менее двух ударов ножом, повлекших ее смерть. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Подозреваемому предъявили обвинение. Следователи готовят документы в суд для ареста фигуранта на время следствия.

Ранее житель Волгоградской области убил 18-летнюю студентку, которая помогала ему по дому, и выбросил труп в реку. Подозреваемого задержали.

Кувандык, Наталья Рязанова

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