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Вторник, 31 мая 2022, 14:36 мск

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Под Волгоградом мужчина убил домработницу и выбросил труп в реку

Житель города Суровикино Волгоградской области убил 18-летнюю студентку, которая помогала ему по дому, и выбросил труп в реку. Подозреваемого задержали.

В полицию обратилась мать девушки и сообщила, что ее дочь ушла 27 мая и не вернулась. Заявительница рассказала, что студентка помогала 43-летнему мужчине по хозяйству за денежное вознаграждение. Правоохранители направились по указанному адресу.

Следователи выяснили, что работодатель поссорился с девушкой из-за того, что, по его мнению, она не справилась с наведением порядка. Мужчина ударил домработницу по голове несколько раз. От полученных травм пострадавшая скончалась. На следующий день убийца завернул тело в ковер и сбросил в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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