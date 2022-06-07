Взрыв прогремел напротив здания администрации Херсона

Взрыв прогремел в кафе в центре Херсона напротив здания военно-гражданской администрации. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на очевидцев.

В результате инцидента пострадал один человек – легкое ранение получил официант, передает РИА «Новости».

Взрывом выбило дверь в кафе, разбиты стекла. На место прибыла скорая помощь, пострадавшему оказана помощь. Территория рядом с кафе оцеплена.

Подробности происшествия выясняются.

В ходе спецоперации на Украине ВС РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях созданы военно-гражданские администрации. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сегодня заявил, что в регионе будет проводиться референдум о вхождении в состав России.

Херсон, Наталья Петрова

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