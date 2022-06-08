На Байкале турист сорвался со скалы и погиб

Спасатели нашли тело туриста, пропавшего в районе мыса Хобой на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ в соцсети «ВКонтакте».

Погибшего мужчину обнаружили под скалистым обрывом высотой 60-80 метров. Спасатели спустили тело туриста к воде и катером доставили до паромной переправы, где передали полицейским.

По данным спасателей, происшествие случилось 7 июня. Погибшим оказался 38-летний житель Калининграда. Накануне он познакомился с группой туристов в поселке Хужир и поехал с ними на экскурсию. По словам очевидцев, на мысе Хобой он отошел от группы, чтобы сделать фото, после чего его никто не видел. Попутчики пропавшего туриста сообщили о случившемся в службу спасения.

Добавим, что спасатели в связи с началом активного туристического сезона на Байкале призвали путешественников соблюдать меры безопасности и быть осторожными.

Иркутск, Наталья Петрова

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