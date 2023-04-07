В Дагестане туристка сорвалась со скалы при роупджампинге

Поклонница экстремальных прыжков с высоты сорвалась со скалы в дагестанском селе Арани. Туристка выжила, но сильно разбилась, ею занимаются медики.

Инцидент случился 21 марта, но управление Следственного комитета по республике рассказало о нем только сегодня. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг в отношении местного жителя. Он организовывал платные прыжки с высоты на альпинистской веревке, не отвечающие требованиям безопасности.

Девушка забралась на альпинистскую площадку Exit с намерением спрыгнуть со страховкой в каньон Цолотль. Подозреваемый одел на девушку альпинистское снаряжение, но не провел инструктаж и не проверил безопасность для клиента.

Туристка оступилась и упала в пропасть. Ее остановили страховочные веревки, и она ударилась о каменную стену. В итоге со множественными переломами и ушибами доставлена в больницу. Специалист оценил ее состояние как тяжкий вред здоровью.

Махачкала, Наталья Рязанова

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