На Камчатке насмерть разбился турист из Подмосковья

Житель Московской области сорвался со скалы на Камчатке и разбился насмерть. Следственный комитет проверяет обстоятельства его гибели, рассказали в пресс-службе ведомства.

Группа из пяти туристов прибыла в Камчатский край и отправилась в район бухты Средней Лагерной. 44-летний мужчина взял на прокат мотоцикл и на нем стал совершать маневры на возвышенности.

Не зная особенностей местного рельефа, мужчина вместе с мотоциклом сорвался со скалы в воду. Его товарищи вызвали экстренные службы, но мужчина умер от полученных травм в машине скорой.

СКР организовал процессуальную проверку, ход которой взяла на контроль прокуратура края.

Напомним, на острове Ольхон озера Байкал спасатели нашли тело туриста. Погибшего нашли под скалистым обрывом высотой 60-80 метров.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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