В Дагестане машина с шестью туристами упала в ущелье

Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье около дагестанского села Куруш. Один пострадавший попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В машине находились шесть человек. Пятеро сумели сами выбраться из поврежденного автомобиля, а шестого достали спасатели. Одному из пострадавших оказали серьезную медицинскую помощь. Теперь угрозы для его жизни нет, но врачи оставили его в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ.

«Остальным пяти туристам, имеющим ушибы и переломы, также оказана помощь. Трое были транспортированы в Дербентскую ЦГБ для дальнейшего лечения. Двое, с более легкими травмами, наблюдаются в Докузпаринской ЦРБ». – говорится в сообщении.

Напомним, женщина погибла и пострадал ребенок в результате падения легковушки с обрыва в Дагестане. Жительница Нижнего Новгорода не справилась с управлением, автомобиль упал в ущелье глубиной 100 метров.

Махачкала, Наталья Рязанова

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