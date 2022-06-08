В США самолет разбился во дворе дома

Легкий самолет упал и загорелся во дворе частного дома в американском городе Хемет в Калифорнии. Пилот попал в больницу в критическом состоянии, передает CBS News.

Утром 7 июня пилот попытался посадить самолет на поле недалеко от жилого дома. Но не сумел остановить пробег после посадки. Самолет снес забор, врезался в надворные постройки и загорелся.

Борт практически развалился во время пробега по неподготовленной поверхности. Пилот выбрался из остатков кабины, но получил сильные ожоги. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Другие люди не пострадали.

Местные жители сумели потушить обломки самолета из садовых шлангов. Ведется расследование причин аварии.

Как сообщал «Новый День», в Забайкалье самолет легкой авиации опрокинулся во время посадки и воткнулся винтом в землю.

Хемет, Наталья Рязанова

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