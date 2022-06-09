Один человек пострадал при пожаре на судне в Приморье

Пожар на рыболовном судне «Икларанд» в Амурском заливе случился в ночь на 9 июня. Экипаж эвакуирован, один человек доставлен в больницу.

По данным МЧС, возгорание произошло около 01:40 часов по местному времени, когда судно находилось в районе приморского острова Уши в Амурском заливе. Капитан запросил эвакуацию экипажа. Прибывшие спасатели увидели, что единственный пострадавший – капитан судна.

«Мужчине 1952 г.р. потребовалась медицинская помощь, он был передан медикам скорой помощи. Экипаж доставлен по адресу дислокации компании в удовлетворительном состоянии», – рассказали в главке МЧС по Приморскому краю.

Пожар удалось локализовать на площади около 400 кв.м – во внутренних помещениях. Открытого горения на палубе нет, огонь не угрожает другим судам. Разлива топлива не случилось.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку, выясняются причины пожара. Сотрудники оценят, верно ли действовали ответственные за пожарную безопасность, как была обеспечена безопасность мореплавания.

Ранее на Филиппинах семь человек погибли, трое оказались в критическом состоянии после пожара на пассажирском судне Mercraft 2.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»