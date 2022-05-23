На Филиппинах семь человек погибли в пожаре на пассажирском судне

Семь человек погибли, трое находятся в критическом состоянии после пожара на пассажирском судне Mercraft 2 в филиппинской провинции Кесон. Около 120 человек благополучно эвакуировали в безопасное место, передает местный телеканал tv5.

Пожар случился, когда отправившееся с острова Поллило судно подходило к порту Риал. На борту находились 124 пассажира и 10 членов экипажа. Часть людей прыгнула за борт, чтобы спастись от огня. Им на помощь отправили моторные лодки.

Четыре человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Береговая охрана проводит поисково-спасательную операцию.

Ранее пожар произошел на итальянском круизном судне с 237 пассажирами и 51 членом экипажа на борту у побережья Греции в Ионическом море. После эвакуации людей спасатели не досчитались 11 человек. Несколько тел позже нашли в трюме.

Манила, Наталья Рязанова

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