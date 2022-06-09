На Чукотке ездовая собака загрызла маленькую девочку

Ребенок погиб от укусов ездовой собаки в Чукотском районе. Следственный комитет возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении хозяина собаки.

Вечером 8 июня ездовая собака напала на маленькую девочку. Ребенок умер на месте от полученных ран. 53-летний охотник, хозяин собаки стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Чукотскому АО.

Случаем заинтересовались в руководстве ведомства. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования данного уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Ранее в Красноярске пятилетний ребенок погиб от нападения домашней собаки. Пес укусил за шею, ребенок умер на месте.

Анадырь, Наталья Рязанова

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