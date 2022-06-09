В Ставрополе женщина пострадала при взрыве газа

Жительница Ставрополя пострадала при взрыве бытового газа в многоквартирном доме. Прокуратура и следователи начали проверку инцидента.

Взрыв случился в дневное время в квартире на втором этаже. Хозяйку квартиры с травмами доставили в больницу. Больше никто не пострадал. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС эвакуировали из дома порядка 50 жильцов.

От ударной волны пострадали также три соседние квартиры. Возгорания после взрыва не случилось.

«Прокуратура проводит проверку. Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере», – сказали в краевом ведомстве.

Управление Следственного комитета по Ставропольскому краю также начало проверку. Криминалисты осмотрели место происшествия, будут назначены экспертизы для выяснения причин случившегося. Прокуратура взяла на контроль ход проверки СКР.

В подмосковных Мытищах 1 июня прогремел взрыв в жилом доме. Один человек погиб, еще один взрослый и малолетний ребенок доставлены в больницу.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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