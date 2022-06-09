Петербуржца задержали за истязание сына

Полиция задержала жителя района Колпино в Санкт-Петербурге по делу об избиении ребенка. После воспитания отца мальчик попал с больницу.

В конце апреля 11-летний мальчик попал в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали многочисленные ушибы груди, живота, рук и ног, ушибы почек, сотрясение головного мозга. С такими повреждениями ребенка прямиком отправили в интенсивную терапию.

Выяснилось, что побои мальчик получил от 36-летнего отца, решившего провести сеанс воспитания. Правоохранители тщательно проверили обстоятельства инцидента и 8 июня возбудили уголовное дело об истязании, пишет «Фонтанка».

Мужчину задержали и выяснили, что ранее он был судим за хранение и распространение наркотиков.

Напомним, жителя Твери задержали за истязание маленького ребенка. Почти месяц мужчина побоями воспитывал годовалого сына.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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