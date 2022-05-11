СКР задержал жителя Твери за истязание годовалого сына

Следователи задержали жителя Твери по делу об истязании маленького ребенка. По версии следствия, подозреваемый месяц избивал своего годовалого сына.

С 6 апреля по май текущего года мужчина побоями воспитывал сына 2021 года рождения. Неоднократно он бил малыша кулаками по телу, а после очередных воспитательных побоев по груди мальчика пришлось госпитализировать.

«Возбуждено уголовное дело о причинении физических, психических страданий систематическим нанесением побоев, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемый задержан», – рассказали в управлении Следственного комитета по Тверской области.

Следователи готовят документы для ходатайства перед судом об аресте подозреваемого. Где в моменты побоев находилась мать ребенка, не уточняется.

Как сообщал «Новый День», Следственный комитет задержал жительницу Красноярска за тяжелые побои новорожденному сыну. Молодая мать разозлилась из-за долгого плача сына и ударила малыша по голове.

Тверь, Наталья Рязанова

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