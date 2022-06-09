В Саратове ребенок выжил после падения с пятого этажа

Следственный комитет и прокуратура проверяют обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажки в Саратове. Двухлетний малыш выжил после падения с высоты пятого этажа.

Днем 9 июня женщина с двумя детьми пришла в гости к бабушке в общежитие. Женщины вышли из комнаты, оставив детей двух и шести лет одних. Младший слишком близко подошел к окну и выпал наружу. Ребенка с травмами доставили в реанимацию университетской больницы №1.

«Следователи выясняют, где в момент трагедии находились взрослые. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

Прокуратура проводит собственную проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний малыш выпал из окна второго этажа и получил черепно-мозговую травму, переломы черепа и позвоночника. На момент инцидента мать оставила младшего сына с 10-летним братом и ушла в гости.

Саратов, Наталья Рязанова

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