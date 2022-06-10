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Пятница, 10 июня 2022, 10:51 мск

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В Туве стоматолог получил срок за смерть пятилетней пациентки

Стоматолог ввел пятилетней девочке слишком большую дозу препарата, и пациентка умерла. Суд в Туве признал 55-летнего врача виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Инцидент случился 30 марта 2021 года. Доза препарата вдвое превысила максимально допустимую, и у девочки развился анафилактический шок. Реакция протекала молниеносно: давление подскочило, ребенок не мог дышать. Пациентку срочно доставили в реанимацию, но на следующий день она умерла.

«Приговором мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на два года с лишением права заниматься медицинской деятельностью один год» – рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

Напомним, в Красноярском крае девятилетний мальчик умер в больнице после двух неверных диагнозов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,