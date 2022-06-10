На Байкале произошло землетрясение

Землетрясение с магнитудой 4 произошло в акватории озера Байкал. Подземные точки ощущались в поселках за 45 км от эпицентра, передает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение с энергетическим классом 11,2 зафиксировано в 6:36 часов (1:36 мск). Эпицентр находился в центральной части Байкала, на границе Иркутской области и Бурятии.
По данным сейсмологов, толчки ощущались даже за 45 км от эпицентра: в бурятском поселке Оймур и иркутском Куреть.
Как сообщал «Новый День», сильное землетрясение случилось на Байкале 8 июня. Подземные толчки ощущались в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае и в Монголии.
Иркутск, Наталья Рязанова
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