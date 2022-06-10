СКР расследует гибель ребенка при пожаре под Иркутском

Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства пожара в селе Баклаши Иркутской области. В огне погибла четырехлетняя девочка, рассказали в пресс-службе управления СКР по региону.

Пожар случился днем 9 июня в двухэтажном частном доме. В момент возгорания дети были на втором этаже, а на первом – их бабушка. Родственница не смогла добраться до детей из-за огня и велела им прыгать из окна.

«Мальчик восьми лет выпрыгнул из окна второго этажа дома, младшего ребенка спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена пожаро-техническая экспертиза», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура начала собственную проверку и взяла на контроль ход расследования.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области в пожаре погибли двое детей и женщина.

Иркутск, Наталья Рязанова

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