В Забайкалье замглавы дорожников получил срок за взятки на 160 млн рублей

Бывший замглавы филиала Росавтодора в Забайкальском крае Иван Лисичников приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Суд в Чите признал его виновным в получении взяток на 166 млн рублей.

Обвинение доказало, что с сентября 2011 года по июль 2018-го чиновник получал взятки от коммерсантов при обустройстве дорог. Бизнесмены передавали ему деньги, ценные бумаги и оформляли недвижимость на родственников Лисичникова.

А в сентябре 2018 года осужденный вымогательством заставил передать ему долю в ООО «Обустройство», занимающегося дорожной деятельностью. Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о вымогательстве и получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290) и отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1).

«Суд признал его виновным и назначил лишение свободы на 13 лет в колонии строго режима и штрафом в сумме 120 млн рублей. Недвижимое имущество обвиняемого в Сочи и 1/2 доли магазина «Темп» конфискованы, как и более 153 млн рублей», – рассказали в прокуратуре Забайкальского края.

Напомним, экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Он получил 21,9 млн рублей от коммерсантов в обмен на обеспечение контрактами и покровительство.

Чита, Наталья Рязанова

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