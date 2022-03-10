В уголовном деле бывшего главного дорожника Ямала Першикова новая огромная взятка

Новый эпизод получения взятки выявили следователи в деле бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максима Першикова. Речь идёт об инциденте, который произошёл в 2018 году. Схема традиционная – г-н Першиков получил деньги от коммерсантов, взамен чиновник обеспечил этих коммерсантов контрактами и покровительствовал им.

Новый факт взятки следователи обнаружили во время расследования уголовного дела, которое было возбуждено в 2021 году. Об этом 10 марта 2022 года сообщает пресс-служба следственного управления СК Ямала.

Сумма взятки в новом эпизоде крупная – около 22 млн рублей. «В феврале 2018 года директор департамента транспорта и дорожного хозяйства округа получил от своих знакомых – фактических руководителей коммерческой организации – взятку в размере 21,9 млн рублей. За эту сумму он обеспечил заключение с ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» госконтрактов и допсоглашений на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог, беспрепятственное их исполнение и проведение оплат по ним, а также непринятие мер ответственности в отношении компании, которая нарушила условия контракта»,– отмечают в СУ СК Ямала.

Уголовное дело, которое было возбуждено ранее, также содержит несколько эпизодов взяточничества. По версии следствия, г-н Першиков получал средства от коммерсантов на протяжении нескольких лет. Взяткодателями во всех случаях выступали его знакомые – руководители компаний.

Причём часть эпизодов относится к тому периоду, когда он был не директором департамента, а руководителем ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО». Это период с 2016 по февраль 2018 года. Согласно материалам дела, тогда он получил несколько взяток в общей сумме 21,5 млн рублей. В 2019 и 2020 годах, обвиняемый, будучи уже в должности директора департамента, получил две взятки в общей сумме 4,5 млн рублей.

За деньги, полученные от коммерсантов, по версии следствия, г-н Першиков помогал фирмам получать госконтракты на ремонт и содержание дорог на Ямале.

В отношении обоих взяткодателей (коммерсанты) возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По данным агентства «Новый День», в деле фигурирует компания-подрядчик «РосТехПром».

Это уже второй руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, которого обвиняют в получении взяток. Ранее был осужден за коррупцию экс-глава ведомства Дмитрий Варакин, который сначала пустился в бега, но потом сдался правоохранителям.

Салехард, Юлия Фролова

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