Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора для экс-дорожника Ямала Першикова

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максима Першикова. Кассация постановила направить дело на новое рассмотрение. Об этом сообщают в самой прокуратуре.

Коррупционное уголовное дело ямальского дорожника Першикова является резонансным и объёмным. По данным следствия, чиновник получил взяток на 62 млн рублей.

Как полагают силовики, г-н Першиков получал взятки от подрядчика, который работал на дороге Сургут-Салехард, в период с 2016 по 2020 годы. Согласно данных расследования, сначала «откаты» он брал, будучи директором Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, а в последующем директором регионального Департамента транспорта и дорожного хозяйства. Деньги подрядчики, согласно фабуле дела, передавали ему за покровительство и подписание объёмов работ. По данным агентства «Новый День», в деле фигурирует компания-подрядчик «РосТехПром».

Суд первой инстанции посчитал, что факт передачи взяток и факты покровительства не доказаны. Окружной суд согласился. А вот кассация – нет.

Салехард, Наталья Ефремова

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