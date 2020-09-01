На Ямале в отставку ушел куратор дорожных проектов, перед этим губернатор прокатил его по округу

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков ушел в отставку. Об этом «Новому Дню» сообщили несколько информированных источников.

По данным наших инсайдеров, решение об увольнении Першикова было принято в тот момент, когда губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за рулем отечественной LADA XRAY совершал объезд округа. Глава окружного дептранса тогда стал пассажиром Артюхова.

Как сообщал «Новый День», губернатор ЯНАО во время своей второй автопоездки по округу не только посетил ряд ключевых для региона инфраструктурных строек, но и объявил об акции «Честный маршрут». Жители ямальских городов называли самые проблемные дорожные участки, авторы некоторых сообщений становились попутчиками губернатора. Першиков, как руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства, сопровождал Артюхова не только на «Честных маршрутах», но и при осмотре главных дорожных строек. Напомним, что 2020 год Артюхов объявил на Ямале годом дорог.

Глава регоина часто публично делился своими впечатлениями. Тогда и становилось понятно, что к куратору дорожного ведомства накопилось много вопросов.

«Обещал поделиться с вами впечатлениями от самого проблемного участка Пуровск – Коротчаево. Там в этом году дорожники выравнивают плиты на 26 километрах, только 3 из них успевают сделать в асфальте. Согласен, что работа неудовлетворительная, если не сказать хуже. Рабочие должны массово выходить и на всём участке Пуровск-Коротчаево резать арматуру, поднимать плиты и заделывать мелкие резкие выбоины. Эту работу «Ямалавтодор» должен начать незамедлительно. Пока это не произойдёт, руководителю предприятия в Салехард путь заказан – он должен лично контролировать то, как идёт работа на самом проблемном для ямальцев участке», – написал в своем аккаунте в Инстаграм Дмитрий Артюхов буквально неделю назад.

Наши инсайдеры напоминают, что Артюховым выстроена стратегия развития дорожной отрасли, но как чиновники, так и дорожные строители не смогли надлежащим образом за почти год произвести страт перезагрузки сферы дорожного строительства. В правительстве отмечают, что этому блоку на раскачку было дано больше всего времени. Губернатор, понимая объективные причины – климатические условия, принял решение дать большой карт-бланш руководителю департамента Першикову. Спустя год после первой своей поездке по дорогам Ямала, Артюхов был вынужден принять данное кадровое решение.

«Есть объективные причины, мы понимаем – коронавирус, но есть недостаточная динамика и недостаточный контроль. Мы об этом говорили в прошлом году. В этом году я не увидел существенных изменений», – заявил Артюхов журналистам по итогам поездки.

Наши собеседники в окружном правительстве отмечают, что замену уволенному Першикову будут искать посредством конкурса. Кандидатам на этот пост придется сильно постараться. Прогнозируется, что конкурсный отбор станет одним из самых сложных в правительстве.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 31.08.20

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