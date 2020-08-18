Губернатор Артюхов ищет попутчиков, чтобы совершить объезд Ямала на отечественной LADA XRAY

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в течение нескольких дней за рулем отечественной LADA XRAY планирует проехать 1,5 тыс километров и посетить 13 городов ЯНАО. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Инстаграм. Летом 2019 года глава округа уже инспектировал Ямал в таком формате. Тогда Артюхов за восемь дней преодолел около 1200 км на автомобиле по восточной части округа от Надыма до Ноябрьска – границы ХМАО.

«Начинаю поездку с Ноябрьска. Впереди 13 городов, 1,5 тыс километров», – анонсировал 17 августа Артюхов. Он призвал своих подписчиков в Инстаграм активно делиться комментариями и сообщать, по каким дорогам нужно проехать губернатору, чтобы оценить их качество.

Так называемый «честный маршрут», как это назвал Артюхов, уже предложил житель Ноябрьска. Губернатор пообещал, что возьмет с собой автора этого маршрута. «В Ноябрьске ко мне присоединится попутчик, который предложил вчера посмотреть ряд мест. Подумаем, чем можно в этих вопросах помочь. Поэтому прошу – проявляйте активность, буду реагировать и приглашать вас с собой в путь», – обратился к ямальцам Артюхов.

Под постом Артюхова менее чем за сутки жители Ямала написали около 400 комментариев. Люди действительно перечисляют самые проблемные участки автодорог (по масштабу критики лидирует участок Пуровск-Коротчаево), называют населенные пункты, у жителей которых накопилось много вопросов к власти. Артюхов пообещал, что будет выходить в прямой эфир в Инстаграм, а также продолжит изучать комментарии.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов впервые проехал по главной трассе округа, встретился с жителями, провел несколько совещаний с местными чиновниками и дал задания членам своего правительства. Он провел в пути восемь дней и все это время сам сидел за рулем отечественной LADA XRAY. Машину российского производства Артюхов выбрал, чтобы «чтобы максимально прочувствовать на себе дорожные условия».

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