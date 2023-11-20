Суд оправдал главу Дептранса ЯНАО Максима Першикова, которого обвиняли в многомиллионных взятках

Суд первой инстанции и апелляция оправдали бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Решение апелляции вынесено 16 ноября 2023 года. Прокуратура и следствие ранее обвиняли г-на Першикова в получении огромных взяток.

Один из эпизодов дела, который раскрывали следователи – предполагаемое получение взятки г-ном Першиковым в 2018 году. 21,9 млн рублей представители подрядных организаций, по версии следствия, передали чиновнику за заключение дорожных контрактов и оплату работ по ним. По данным агентства «Новый День», в деле фигурировала компания-подрядчик «РосТехПром».

Дополнительной информации и комментариев на сайте судов ЯНАО и Салехарда нет. Поэтому понять аргументацию суда пока невозможно. Однако ранее телеграм-канал «Мухоморы Харючи» раскрывал детали процесса в городском суде Салехарда. Как писал канал, всего г-ну Першикову вменяли взяток на 62,4 миллиона. Именно такую сумму обозначили взяткодатели – представители подрядчиков с фамилиями Аведян и Музалов. Они вели двойную бухгалтерию и в одном из документов фиксировали суммы взяток. Однако задержания с поличным не было, поэтому, очевидно, суд почитал, что не доказан сам фак передачи денег, несмотря на показания взяткодателей.

Доводы апелляционной инстанции пока никто не озвучил.

Салехард, Наталья Ефремова

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