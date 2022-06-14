Новосибирец с ребенком пошли кататься на лодке и пропали

Спасатели ищут мужчину и шестилетнего мальчика в Куйбышевском районе Новосибирской области. Пропавшие отправились кататься на лодке по реке Омь и больше не выходили на связь.

Инцидент случился 13 июня, рассказал начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов утром 14 июня на оперативном совещании в областном правительстве.

«В Куйбышевском районе поиски мужчины и ребенка 2016 года рождения, пропавших при катании на маломерном судне, результатов не дали», – сказал Орлов.

Происки в акватории реки Омь в районе села Горбуново продолжаются.

Ранее мужчина пропал без вести после того, как лодка с пассажирами опрокинулась на реке Енисей в Красноярском крае. Женщина погибла на месте, семь человек пострадали.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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