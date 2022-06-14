Украинские войска обстреляли город Клинцы в Брянской области. Есть раненые

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию об обстреле территории города Клинцы со стороны украинских войск.

«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы», – написал Богомаз в своем телеграм-канале. По данным главы региона, при ударе повреждено несколько жилых домов. «По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», – уточнил Богомаз. Губернатор добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее сегодня местные телеграм-каналы сообщили о взрыве в городе Клинцы Брянской области, находящемся в 50 км от украинской границы. По информации очевидцев, в частном секторе у домов выбило окна, почти во всем в городе пропали свет и вода. Также сообщалась, что над городом летают российские военные вертолеты. На тот момент было известно об одной раненой женщине. Ей оторвало ногу после попадания снаряда в ее дом, уточняется в телеграм-канале «Подслушано Клинцы».

Приграничные поселки Брянской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Власти области ранее продлили высокий, «желтый», уровень террористической опасности в регионе с 24 мая еще на 15 суток.

Брянск, Наталья Петрова

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