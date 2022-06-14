71-летнего автора блога «Как убить мужа» посадили пожизненно за убийство супруга

В США писательница, автор блога «как убить мужа» получила пожизненный срок на убийство супруга.

Писательница Нэнси Крэмптон-Брофи из Портленда была обвинена в убийстве своего мужа еще в августе 2018 года. Теперь присяжные из 12 человек единогласно признали ее вину. Крэмптон-Брофи – автор таких романов, как «Плохой муж», «Плохой герой» и «Плохой брат». Она также вела блог под названием «Как убить мужа».

Как сообщает New York Times, присяжным в штате Орегон, США, потребовалось всего восемь часов, чтобы вынести вердикт, согласно которому 69-летний повар Дэниел Брофи был застрелен в июне 2018 года своей женой.

Прокуратура заявила, что мотивом убийства стало получение Крэмптон-Брофи полиса страхования жизни ее мужа на 1,4 миллиона долларов.

Американская писательница обвинения отвергала. Она объяснила кадры с камеры наблюдения, которые засняли ее на месте происшествия, тем, что она искала вдохновение для своего будущего романа. Однако она также заявила, что не помнит своего присутствия на месте преступления.

У Крэмптон-Брофи было то же оружие, которым был убит ее муж. Она купила его за несколько месяцев до убийства, но оно таинственным образом исчезло во время следствия и до сих пор не найдено полицией. По словам Крэмптон-Брофи, огнестрельное оружие она также купила для исследования для нового романа.

«У нее был хорошо продуманный план. У нее была возможность совершить это убийство. Она была единственной, у кого был мотив. Нэнси – единственный человек, который мог совершить это преступление», – заявил окружной прокурор Шон Оверстрит.

Писательница находится под стражей с сентября 2018 года.

Накануне суд штата Орегон приговорил Нэнси Крэмптон-Брофи к пожизненному заключению. Сторона защиты с вердиктом не согласна и намерена его обжаловать.

Вашингтон, Елена Васильева

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