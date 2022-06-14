Из колонии-поселения на Алтае сбежал заключенный

Рецидивист сбежал из колонии-поселения на Алтае. Мужчина был неоднократно судим за грабежи и побои. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

43-летний Василий Титанаков в 2015 году был в очередной раз приговорен к лишению свободы. В этот раз его отправили в колонию на 10 лет. Ранее мужчину судили за кражи, грабежи, угрозы убийством, побои и причинение тяжкого вреда здоровью.

Титанаков должен был отбывать наказание в течение еще двух лет. Сейчас поисками сбежавшего преступника занимаются правоохранители.

Барнаул, Зоя Осколкова

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