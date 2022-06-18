Пойман рецидивист, сбежавший из колонии на Алтае

Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из колонии-поселения в Республике Алтай в воскресенье, 12 июня.

Правоохранители в субботу обнаружили беглеца в окрестностях села Алферово Майминского района и задержали, информирует пресс-служба республиканского полицейского главка. «В настоящее время мужчина доставлен в исправительное учреждение», – говорится в сообщении.

По информации следственного управления СКР по региону, побег стал возможен из-за незаконных действий сотрудника колонии. «По предварительным данным, вечером 12 июня один из сотрудников участка колонии-поселения <…> в нарушение установленного порядка незаконно отправил осужденного за его пределы для выполнения отдельных работ, после чего последний не вернулся, совершив побег», – сообщает ведомство.

Сбежавший из колонии 43-летний Василий Титанаков был неоднократно судим за грабежи, кражи и побои. В 2015 году его в очередной раз приговорили к лишению свободы. Тогда рецидивиста отправили в колонию на 10 лет. Титанаков должен был отбывать наказание в течение еще двух лет.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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