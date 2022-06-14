Один человек погиб, трое пострадали при пожаре на нефтезаводе в Башкирии

Три человека пострадали, один погиб при пожаре в цехе АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» в Башкирии. На место отправлены 30 единиц пожарной техники, рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным ведомства, около 09:30 часов 14 июня случился выброс пламени из печи для подогрева воды. Огонь выплеснулся на смотровую площадку на площадь около пяти квадратов

«На место прибыли 30 единиц техники, 9 человек. По прибытию пожарных расчетов открытого горения не происходило», – говорится в сообщении МЧС.

В результате выброса трое мужчин пострадали, один – 1963 года рождения – погиб.

Напомним, три человека погибли при пожаре на Пермском пороховом заводе. В цеху по производству пластмассы случилось возгорание, две работницы погибли на месте, третью доставили в больницу с ожогами 99% тела.

Стерлитамак, Наталья Рязанова

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