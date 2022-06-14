Танцоры провалились под сцену на концерте в Калужской области, ведется проверка (ВИДЕО)

На праздновании Дня города в Малоярославце Калужской области под танцорами во время выступления рухнула сцена. Несколько человек получили травмы. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

ЧП случилось в субботу, 11 июня, на концерте, приуроченном к 620-летию города. Одним из номеров было выступление танцевального коллектива «Ярославна». Прямо во время номера сцена под танцорами начала расшатыватьсся, после чего обрушилась. Несколько девушек и молодой человек упали и получили травмы. По предварительным данным, у пострадавших синяки и ссадины, сообщает ГТРК «Калуга».

Власти Малоярославца инициировали служебное расследование по факту инцидента. Виновные будут привлечены к ответственности, заявил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

Прокуратура Малоярославецкого района начала проверку по факту обрушения сцены. «11 июня во время празднования Дня города Малоярославца и Дня России во время выступления танцевального коллектива произошло обрушение сцены, дополнительно установленной к основной сцене», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Обрушившуюся конструкцию демонтировали, после чего танцевальный коллектив повторил номер, уточнили в прокуратуре. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Калуга, Наталья Петрова

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