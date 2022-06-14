Проходчик получил травмы на руднике в Оренбургской области

Проходчик Гайского горно-обогатительного комбината пострадал во время работы в забое. Его срочно доставил в больницу, сообщили на предприятии.

Инцидент произошел ранним утром 14 июня: в 04:55 по местному времени, 02:55 по московскому.

«На горизонте 1 205 м был травмирован проходчик подземного рудника Гайского ГОКа. На место происшествия прибыли горноспасатели и скорая помощь. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение города Гай», – сказал представитель предприятия ТАСС.

Травмы не угрожают жизни рабочего, уточнили в ГОКе. Специальная комиссия проверит обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, утром 23 апреля в руднике Гайского ГОКа погиби трое рабочих. Предварительно, они отравились газом. Тела погибших нашли в забое на горизонте 1205 м.

Гай, Наталья Рязанова

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