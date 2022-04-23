Ростехнадзор назвал возможную причину гибели трех человек на руднике Гайского ГОКа

Причиной гибели трех горняков в руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области могло стать отравление газом. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. По его словам, работы на горизонте, где были обнаружены тела работников, приостановлены.

«В настоящий момент они подняты на поверхность. Внешних повреждений нет, что указывает на возможное отравление газом», – написал Виль в своем телеграм-канале.

Как отметил чиновник, на горизонте 1205 м рудника при проходке использовался метод секционного взрывания. «Горняки находились на значительном, безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми», – сообщил он. Виль добавил, что для расследования происшествия сформирована специальная комиссия.

Инцидент в руднике произошел утром 23 апреля. Изначально региональная прокуратура сообщила о внештатной детонации взрывчатого вещества при проведении производственных работ, однако на самом предприятии эту информации опровергли. Не подтвердил взрыв в руднике и Следственный комитет.

В момент происшествия в шахте был 91 человек, из них 88 эвакуировали. Обошлось без пострадавших. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проверку по факту также проводит областная прокуратура.

Москва, Наталья Петрова

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