Взрыв произошел на руднике в Оренбургской области, погибли три человека

Детонация взрывчатого вещества произошла на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает областная прокуратура в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным сегодня, около 08 час 50 мин при проведении производственных работ произошла внештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли», – говорится в сообщении.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил организовать проверку по факту происшествия на Гайском ГОКе.

«В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего», – отметили в ведомстве.

На место инцидента выехали первый заместитель прокурора области Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов, добавили в прокуратуре.

Прокурор региона также взял под контроль ход и результаты организованной доследственной проверки в связи с инцидентом.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении горно-взрывных работ.

Оренбург, Наталья Петрова

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