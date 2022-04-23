Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек на Гайском ГОКе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ по факту гибели трех человек на Гайском ГОКе в Оренбургской области.

«По результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО «Гайский горно-обогатительного комбинат» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно материалам следствия, горняки погибли «в результате чрезвычайного происшествия, имевшего место 23 апреля около 08.50 часов в шахте ПАО «Гайский ГОК».

Сейчас на месте происшествия работают следователи СКР.

Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила о детонации взрывчатого вещества на руднике Гайского ГОКа на глубине 1,2 км при проведении производственных работ. Всего в шахте находился 91 человек, 88 эвакуированы. Надзорное ведомство проводит проверку по факту происшествия.

Между тем на Гайском ГОКе не подтвердили информацию о взрыве в шахте, сообщает «Интерфакс». На предприятии заявили, что для выявления причин и обстоятельств инцидента создана специальная комиссия. Отмечается, что администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам.

Оренбург, Наталья Петрова

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