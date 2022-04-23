На Гайском ГОКе опровергли информацию о взрыве

Как сообщили на Гайском ГОКе, сегодня утром при заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника Гайского ГОКа без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений, что опровергает информацию о гибели от детонации взрывного заряда.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией, отметили на предприятии. Администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам.

Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и окажет им всю необходимую помощь.

Ранее о взрыве на руднике при проведении производственных работ и гибели трех работников сообщила прокуратура Оренбургской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»