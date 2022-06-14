Под Волгоградом женщина избила мать молотком и похоронила ее заживо

Жительница Волгоградской области задержана за жестокое убийство своей матери, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Женщина избила родительницумолотком, а затем живой закопала в яму для уличного туалета, уточняют местные СМИ.

По данным СКР, накануне вечером пьяная 30-летняя жительница села Ольховка поругалась со своей 52-летней матерью. В ходе конфликта дочь схватила молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери. На этом нетрезвая женщина не остановилась – она начала душить мать, а когда та потеряла сознание, то вытащила тело во двор и закопала в яму во дворе собственного дома.

По итогам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что причиной смерти 52-летней пенсионерки явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути.

После расправы злоумышленница рассказала о случившемся своему сожителю, а он уже обратился в полицию.

Женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). «В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области убил 18-летнюю студентку, которая помогала ему по дому, и выбросил тело в реку. Подозреваемый арестован.

Волгоград, Наталья Петрова

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