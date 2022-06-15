Один человек пострадал при падении паралета в реку под Красноярском

Паралет «Ультра-3» рухнул в реку Мана под Красноярском. Один человек получил травмы, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился около 20:00 часов 14 июня. Паралет, моторный аппарат с нежестким крылом, нес пилота и пассажира. В районе поселка Усть-Мана транспорт вдруг потерял управление и упал в реку.

Пилот не пострадал, а вот пассажир получил травмы. Состояние пострадавшего не уточняется.

«По данному факту Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – добавили в ведомстве.

Напомним, на Гавайях вертолет с туристами рухнул во время воздушной экскурсии. Шесть человек попали в больницу, двое в критическом состоянии.

Красноярск, Наталья Рязанова

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