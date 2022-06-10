На Гавайях вертолет с туристами рухнул во время экскурсии

Вертолет с туристами рухнул во время воздушной экскурсии над Гавайскими островами. Шесть человек попали в больницу, двое в критическом состоянии.

Вертолет Bell 407 вечером 8 июня потерял управление посреди экскурсии и упал на лавовое поле. Неровная местность и отдаленность от дороги заставила спасателей задействовать два вертолета, чтобы добраться до пострадавших.

Две раненых на момент прибытия медиков находились в критическом состоянии. Их и еще четверых пострадавших доставили в больницу. Среди пострадавших был и пилот, передает Associated Press.

Напомним, в Австралии вертолет с пилотом и четырьмя пассажирами разбился около горы Диссапойнтмент. Спасатели не могут добраться до места предполагаемого крушения из-за сложной местности и плохой погоды.

Гонолулу, Наталья Рязанова

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