В Австралии ищут пилота и пассажиров разбившегося вертолета

Небольшой вертолет разбился около горы Диссапойнтмент на юге Австралии. На борту находились пилот и четверо пассажиров, их судьба неизвестна.

Вертолет пропал с радара около 09:30 часов 31 марта, когда находился в 80 км к северу от Мельбурна. Спасатели до сих не могут добраться до места предполагаемого крушения: по земле туда не пройти, а вертолетам мешает низкая облачность и плохая погода.

Медики, волонтеры-спасатели и рейнджеры разбили лагерь поблизости от места крушения. Они надеются еще до темноты добраться до обломков и поискать выживших. Расчищать дорогу спасателям будет спецтехника, передает ТАСС.

Напомним, в Ульяновской области при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате погиб один военнослужащий, еще два члена экипажа пострадали.

Канберра, Наталья Рязанова

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