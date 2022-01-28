В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб военнослужащий

Минобороны РФ сообщает, что в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате происшествия погиб один военнослужащий, – сообщает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах региона, в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 минобороны в Ульяновской области один человек погиб, еще два члена экипажа пострадали. Состояние пострадавших уточняется.

«На борту находились три члена экипажа. Один из них скончался от травм, двое ранены», – сказал собеседник агентства.​​​​​​

Сообщается, что вертолет Ми-8 следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск.

«Предварительно установлено, что из-за технических проблем он жестко сел на лед реки Волги в 2-3 км от берега. Воздушное судно под воду не ушло, находится на льду», – рассказали в экстренных службах.

В свою очередь, в минобороны РФ сообщили, что один из членов экипажа умер во время транспортировки.

В минобороны рассказали: «По уточненной информации с места происшествия все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался».

По данным министерства, остальные члены экипажа вертолетом поисково-спасательной службы эвакуированы на ближайший аэродром для доставки в лечебное учреждение.

Москва, Иван Бабурин

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