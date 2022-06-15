Житель Энгельса полтора года насиловал пасынка

Суд в Энгельсе Саратовской области приговорил местного жителя к 13 годам в колонии за насилие над пасынком. Обвинение доказало, что мужчина полтора года склонял к интиму малолетнего мальчика.

С января 2020 по август 2021 года 32-летний житель Энгельса насиловал приемного сына, когда они оставались наедине. Мальчик долгое время боялся рассказать о происходящем, и только в 2021 году признался матери. Женщина сразу обратилась к правоохранителям.

Суд признал мужчину виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшего (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Осужденного приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Напомним, в Москве мужчину задержали за сексуальное насилие над дочерью сожительницы. С ноября 2018 по апрель 2022 года подозреваемый угрозами склонял девочку к интиму.

Энгельс, Наталья Рязанова

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